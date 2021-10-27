Eski Miss Turkey Güzeli Çağla Şıkel’den Best Model Açıklaması

Arkadaşı ile öğle yemeği yiyen Çağla Şıkel mekan çıkışında muhabirlerini sorularını cevapladı. Eski Miss Turkey güzeli Şıkel, geçen günlerde söylediği ortaya atılan “Fakir bir erkek ile evlenebilirim” sözleri ve Best Model yarışmasıyla ilgili çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı.

“Asla insanları sınıflandırmam”

Muhabirler tarafından “Fakir bir erkekle evlenebilirim” sözünü neden söylediği sorulduğunda, ünlü sunucu Şıkel, “Benim o cümleyi kurma sebebim; kadınları ve erkekleri kategorize etmememiz gerektiğini vurgulamaktı. Sözlerim farklı bir şekilde manşet oldu. ‘Fakir sevgili olur mu, olmaz mı’ diye tartışma çıktı. Ben insanları; kazançları, yakışıklılığı ya da çirkinliği ile kategorize etmenin yanlış olduğunu söylemek istemiştim. İnsanları asla sınıflandırmam.” ifadelerini kullandı.

“Erkan Özerman büyüğümüzdür”

Best Model ve Erkan Özerman hakkında çıkan iddialarla ilgili ne düşündüğü sorusuna, “Mesleğimi çok uzun süre yaptım fakat benim Best Model yarışması ile hiçbir alakam yok” diyen Şıkel, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Erkan Özerman büyüğümüzdür, kendisine saygı duyuyorum. Türkiye Güzellik Yarışması’ndan çıkan birisi olarak, arka kulislerde dönen olaylar ile alakalı hiçbir fikrim yok. Yorum yapmam da çok yanlış olur.”