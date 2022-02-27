Magazin tarihimizde, ünlülerle ilgili birbirinden ilginç haberler yapıldı. Bazıları normal karşılanıp gülünüp geçildi, bazıları ise olay yarattı. Eski gazetelerin yayınladığı birbirinden ilginç başlıklara sahip 15 magazin haberini sizi için derledik.

Slip mayosuyla sahilde yürüyen Tarkan’dan ‘Çevreci’ pozu

“Ben iki defa sünnet oldum” diyen Bülent Ersoy’a küçük Cem’den samimi yanıt: “Şimdi uyuşturuyorlar, hiç acımıyor”

Seda Sayan‘ın buz pateniyle imtihanı

Ünlü şarkıcı, aradan geçen yılların ardından hala dengesini kurmakta zorlanıyor.

Sofia Loren’in annesiyle ilgili yapılan bir haber

Pakize Suda’ın kokteylini içmeden önce bir kez daha düşünün deriz

İbrahim Tatıles’in hayata geçirdiği bu inovatif fikir, halkımız tarafından pek tutulmamış galiba

Barış Manço’nun hayranından aldığı ilginç tehdit: “Konserinde giyeceğin elbiseleri…”

Madonna’nın şarkılarından esinlenerek yazılan yaratıcı haber başlıkları: ’La Is La Bonita, bu ne güzel mantia’

Sanat güneşi Zeki Müren’den eşcinsellik itirafı

Bülent Hanım’ın kadın olduktan sonraki ilk sözleri: “Affet beni Allahım”

Hülya Yiğitalp’ten büyük bir serzeniş: “Kadınla gezsem lezbiyen, erkekle gezsem orospu diyorlar!”

Yılmaz Erdoğan’ın samimi itiraf bir dönem çok konuşulmuştu

Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Nükhet Duru’nun artık burasına kadar gelmiş

İlk evliliğini yapan Ebru Gündeş ve eski eşi Hamdi Vardar