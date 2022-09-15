İş adamı Caner Karaloğlu, ihanet haberleri sonrasında boşandığı model Elisabet Mas ile Etiler’de kameralara yansıdı. Görüntülendiğini fark edince küfürler etmeye başlayan Karaloğlu, arabasından inerek bir muhabirin üzerine yürüdü.

Caddenin ortasında hakaret etmeye devam eden devam eden Caner Karaloğlu, “Ailem kızıyor. O fotoğrafları silin” dedi. İstediğini alamayan Karaloğlu, basın mensubuna küfür ederek aracına bindi ve Mass ile birlikte oradan uzaklaştı.