Bir süredir adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi, sessizliğini bozdu. Şeyma Subaşı ile nikah masasına oturulacağı düşünülürken ayrılık haberiyle gündeme gelen Mohammed Alsaloussi, sosyal medyadan imalı bir paylaşımda bulundu. “Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım” sözleriyle bir paylaşım yapan Alsaloussi’nin paylaşımı takipçiler tarafından Şeyma Subaşı’na gönderme olarak yorumlandı.