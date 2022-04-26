Önceki gün kendi evinde ağrı hissetmesi sonucu eşi Berfu Yenenler ile hastanenin yolunu tutan Eser Yenenler‘in kontroller sonrası apandisitinin patladığı anlaşıldı. Kontroller sonrası hemen ameliyata alınan Eser Yenenler’in operasyonunun iyi geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler ise hastanedeki eşine “Sana neden nazar değiyor, neden böyle oldu. Bir kere çocuk baktın, sosyal medya hikayelerine baktım çocuklarla iki koştun apandisitin patladı” sözleriyle takıldığı videoyu sosyal medyadan paylaştı.