Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, Ağustos 2022’de dünyaevine girmişti. Sosyal medyada aşk dolu pozlar paylaşan ünlü çift, iki hafta önce ise ‘evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı’ haberiyle gündem olmuştu. ‘Magazin D’ye konuşan güzel oyuncu, eşiyle sorun yaşadıklarını kabul etmişti. Etiler’de görüntülenen Eser Yenenler, yakın arkadaşı Koç’un evliliği hakkında açıklama yaptı.

Eser Yenenler, yakın arkadaşı Oğuzhan Koç’un son günlerde özel hayatında yaşadığı sıkıntıların hatırlatılması üzerine ise şu ifadeleri kullandı: Oğuzhan benim kardeşim. Onların çok üzerine gidiliyor. Bence aralarında hiç bir sorun yok. Evlilikleri gayet güzel gidiyor.

Eşi ile geçtiğimiz günlerde deprem bölgesine giden oyuncu, tüm Türkiye’yi yasa boğan felaketle ilgili olarak, “Çok zordu. Unutmamamız gereken bir olay. Bir elimizden geldiğince yardımlarımızı yapıyoruz ama konu gerçekten çok büyük. Toparlanması zaman alacak” dedi.