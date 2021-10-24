Eser Yenenler’den Berfu Yenenler İtirafı!

Oyuncu Eser Yenenler Buket Aydın’ın sunduğu ‘Tarafını Seç’ programının konuğu oldu. Eşi Berfu Yenenler‘le ilgili sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan Eser Yenenler, “Eşi çok zayıf, kilo vermesini istemiyor mu?” sorusuna “Berfu benim kilomla ilgili yazılanlardan nefret eder hatta sinirlenir. Kilolu olmam, olmamam umrunda değil” diye yanıt verdi.

Doktorlar beni gözleriyle ameliyat ediyorlar

“Ümit Erdim gibi ameliyatla zayıflamayı düşündün mü?” sorusuna ünlü komedyen Yenenler, “Doktorlar beni gözleriyle ameliyat ediyorlar. Ama Berfu’nun yönlendirmesiyle böyle bir meseleye girmedim” yanıtını verdi.

Berfu Yenenler itirafı!

Eser Yenenler, “Eşin doğumlardan sonra çok kilo alsaydı ve veremeseydi nasıl bakardın?” sorusunu şu şekilde cevapladı, “Benim hayat görüşüm de bunun bir önemi yok. Ben zaten çok kilolu bir ailenin içine doğdum. Hatta ben Berfu’ya dedim bile ‘Keşke biraz daha kilolu kalsaydın’ diye.

“Kilolu kalsaydı da umurumda olmazdı”

Yenenler konuşmasını şöyle sürdürdü, “Yok, tabii ki de öyle bir şey demedim. Ama kilolu kalsaydı da umurumda olmazdı. Ama bir süre sonra kendi ideal kilosuna döndü. Biraz dikkat etti ama bunun için çok fazla uğraşmadı. Biz evli insanlarız artık. Birbirimize senin zayıflaman lazım, şu kiloda olman lazım gibi bir şeyler söylememe durumumuz yok.”