Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiriyorlar. Yenenler çifti, önceki gün katıldıkları galada muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yeni yıl planlarından bahseden Eser Yenenler, sürpriz bir kostüm giymeyi planlıyor.
Miss Turkey 2015’te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, 2019’da komedyen Eser Yenenler ile nikah masasına oturmuştu Aynı yıl oğulları Kuzey’i kucaklarına alan Berfu-Eser Yenenler’in ikinci çocukları Mete ise geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya gelmişti.
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