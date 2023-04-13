İbrahim Büyükak, Gizem Karaca ve Oğuzhan Koç’u bir araya getiren ‘Özür Dilerim’ filminin galası geçtiğimiz akşam gerçekleşti. Galaya gelen ünlüler arasında Berfu-Eser Yenenler çifti de vardı. Muhabirlerle sohbet eden ikili “Merakla bekliyoruz filmi. Zaten hikaye sürecine hakimiz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde çıktıkları Roma tatili hakkında konuşan Eser Yenenler, “Beni Roma’da çok gereksiz yürüttü. Ama o yürüme durumunu yemek yiyerek geçiştirdik. İnsan sevgilisini tatilde tanırmış. Biz evlenmeden önce de tatillere gittik. Gayet güzel ve eğlenceli geçiyor” ifadelerini kullandı.

Berfu Yenenler’in sosyal medya paylaşımları ile ilgili ünlü oyuncu, “Ben orada sadece figüranım. Influencer eşi olarak katılıyorum sadece. İçerikleri tamamen Berfu yazıyor ve düşünüyor” dedi.