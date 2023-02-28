Ünlü oyuncu Eser Yenenler, sunuculuğunu yaptığı ‘Çok Güzel Hareketler 2’den sonra Ankara’daki depremzedelerle bir araya gelerek, seyirciyle bol bol fotoğraf çektirdi. Kendilerini seyretmeye gelenlerle sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Yenenler, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

39 yaşındaki oyuncu, paylaşımına “Hayatımızın en anlamlı oyununu oynadık. Ankara’da yaşayan depremzedelerle buluştuk. ‘Günler sonra ilk defa evde televizyon izliyoruz gibi hissettik’ dediler. Birlikte iyileşeceğiz” notunu düştü.

Daha sonra yeni bir fotoğraf daha yayınlayan Eser Yenenler, “Geliri deprem bölgesine harcanacak olan bu özel gösterimize tam 3 bin Ankaralı geldi. Arkamızda gördüğünüz her ışık, bir bir nefes olacak. Birlikte iyileşeceğiz” dedi.