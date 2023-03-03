Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevredeki 10 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye’ye tüm dünyadan yardımlar gelirken, ülkemizde de birçok ünlü isim depremzedeler için harekete geçti. O ünlülerden biri olan Eser Yenenler de eşi Berfu Yenenler ile beraber afet bölgesine yardım götürmek için depremzedelerin yanına gitmişti.

Adıyaman’da çadırda kaldıkları ve depremzedelerle vakit geçirdikleri anları sosyal medya hesabından yayınlayan Eser Yenenler’den yeni bir paylaşım daha geldi.

Deprem bölgesinde çekilen yeni fotoğrafları takipçileriyle paylaşan 39 yaşındaki ünlü isim, gönderisine “Adıyaman’da bildiğimizin ve tahmin ettiğimizin çok üstünde yıkım vardı. Çadır kentte çok fazla yakınını kaybedenle karşılaştık. Bir ablaya ‘Birlikte el ele verip, yaralarımızı saracağız’ dedim. ‘Hepimiz el ele tutuşsak, ölenleri geri getiremeyiz’ dedi. Hakikaten tatlı iyileşme vaatleriyle olacak iş değil. Bölgede herkesin taşın altına somut olarak elini koymasına ihtiyaç var. Birlikte iyileşmek için fiziken de birlikte olmak şart. Bence artık yeni normalimiz bu” mesajını yazdı.