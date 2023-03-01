Geçtiğimiz aylarda Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çiftinin, tanıştıkları andan günümüze kadar yaşadıkları birbirinden komik anılarını izleyenlere anlattıkları “Çift Terapisi” adlı gösteri seyirci karşısına çıkmıştı. Çift, Kahramanmaraş deprem felaketinden dolayı ara verdikleri gösterilerine döndüklerini sosyal medya üzerinden duyurdular.

Gösterim sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Berfu Yenenler, “Bugün Çift Terapisi’yle sahneye geri döndük ve tüm gelirini deprem bölgesinde ihtiyaç sahipleriyle buluşturacağız. Attığınız her kahkahaya, aldığınız her bilete binlerce teşekkür ederiz, iyi ki geldiniz.” sözleriyle gösterinin tüm gelirini depremzedelere bağışlayacaklarını sevenleriyle paylaştı.

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