Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği; başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak’ın bulunduğu Erşan Kuneri dizisinden yeni fotoğraflar paylaşıldı.
Cem Yılmaz’ın, Netflix için çektiği ‘Erşan Kuneri’ dizisinden yeni görüntüler yayınlandı.
‘Kuneri Film sunar: Yedi film birden’
Netflix’in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, ”Kuneri Film sunar: Yedi film birden” ifadesi kullanıldı.
Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak’ın da rol aldığı ‘Erşan Kuneri’, 13 Mayıs’ta dijital platformda yayınlanacak.