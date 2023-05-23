Güçlü sesi ve tavrıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Erol Evgin, 14 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalmasının ardından sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi.

Ülkemizdeki her seçmenin oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yapması gerektiğini söyleyen Evgin, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili dostlar ve özellikle değerli gençler; ekonomi sıkıntılar, deprem, sel felaketleri, artan yoksulluk ve kaçak göçmenler gibi sorunlarla güzel insanlarımız ve güzel yurdumuz zor günler geçiriyor. Yurdunu seven ve ülkesine sahip çıkan herkese sesleniyorum; laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti için yani Türkiye Cumhuriyeti için sandığa gidin. ‘Bir oydan ne olur?’ demeyin oyunuzu kullanın ve geleceğimize sahip çıkın. Oy kullanmak kutsal bir vatandaşlık borcudur.”