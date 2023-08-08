Kanada’da olan Anadolu rock müziğinin yaşayan efsanesi Erkin Koray, dün öğleden sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan usta sanatçının hayatını kaybettiği duyuruldu. Koray’ın ölüm haberini, kızı Damla duyurdu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, usta sanatçının vasiyeti ortaya çıktı. Anadolu rock müziğinin 82 yaşındaki usta sanatçısının kızı Damla Koray babasının vasiyeti üzerine tören düzenlenmeyeceklerini belirtti ve “Tören düzenlemeyeceğiz, ancak hayranları ve arkadaşları için bir toplantı duyurulacak. Nazik mesajlarınız ve anlayışınız için teşekkür ederim. Bu hayatımın en zor günü…” mesajını yayınladı.