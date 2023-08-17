Unutulmaz sanatçılar arasında yer alan, Cemalim, Fesupanallah, Çöpçüler gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada’da rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 82 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının kızı Damla Koray, babasının mezarını paylaştı.

Kanada’daki Westminster Mezarlığı’na defnedilen Erkin Koray’ın vefatının ardından sevenleri mezarlık ziyaretlerine başladı. Kızı Damla Koray ise, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaparak ziyaretçileri uyardı:

“Arkadaşlar tezcanlısınız, sevdiğiniz insana dualarınızı eksik etmiyorsunuz, hemen de koşmuşsunuz, çok teşekkür ederim. Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat baktım ki kitle büyüyor… Neyse, diyeceğim o ki bu fotoğrafta üzeri çiçekli olan mezar babamın değil” diyen Damla Koray açıklamasında “Onunki sağdaki, arkanızı dönmüş olduğunuz. Yani sizin dualar kime gitti bilmiyorum. Neyse… Arada gidip dertleşmek isteyen olursa bilginiz olsun. Yine de düşünüp zahmet edip giden herkese şükranlarımı iletirim. Çok kıymetlisiniz.”