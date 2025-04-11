Çocukların zihinsel olarak sağlıklı bir gelişim gösterebilmesi için işitme duyusu büyük bir önem taşır. İşitme kaybı, çocukların yaşam kalitesini ve gelişimini derinden etkileyebilir. Bu durum, sadece duyma yetilerinde değil; aynı zamanda dil gelişimi, öğrenme becerileri ve sosyal etkileşimlerinde de olumsuz etkileri olabilir. İşitme kaybı ile çocukların eğitim hayatında karşılaştıkları zorluklar artar, özgüvenleri azalır ve arkadaşlık ilişkileri zorlaşabilir. Erken tanı, tedavi ve müdahale ile bu olumsuz etkilerin önüne geçmek mümkündür.

İşitme ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı Prof. Dr. Esra Yücel konu ile ilgili olarak şunları belirtti: “İşitme kaybı, çocukların sadece duyma yeteneklerini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda dil gelişimini, öğrenme becerilerini ve sosyal etkileşimlerini de derinden etkiler. Araştırmalar, işitme kaybı yaşayan çocukların erken teşhis ve tedavi ile dil gelişimlerinin hızlandığını ve okuldaki başarılarının arttığını göstermektedir. Erken müdahale, bu çocukların özgüvenlerini artırarak, arkadaşlık ilişkilerini güçlendirir ve onların eğitim hayatındaki fırsatlarını eşitler. Bu nedenle, işitme kaybının erken dönemde fark edilmesi, çocuğun geleceği için kritik bir adım olup, ailelerin ve sağlık profesyonellerinin iş birliği içinde hareket edilmesi gerekir. Erken teşhisle müdahale edilen çocuklar, hayatlarında daha büyük bir başarı potansiyeline sahip olurlar ve toplumsal hayatla daha aktif bir şekilde etkileşime geçerler.” dedi.

Cochlear Türkiye Genel Müdürü Gül Erden, işitme kaybı yaşayan çocukların yaşamlarını dönüştürebilecek önemli teknolojiler sunduklarını belirtti. “Koklear implantlar, işitme kaybı yaşayan çocukların çevreleriyle daha sağlıklı bir iletişim kurmalarını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda onların eğitim hayatlarında da önemli başarılar elde etmelerine katkı sağlar. Dünyada çocuklara bayram hediye eden ilk ve tek ülke olarak, çocuklarımızın işitme sağlığını önemsemeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sadece Türkiye için değil, tüm dünya çocukları için anlam taşıyan bir gün. Bu bağlamda, işitme sağlığının korunması ve erken tedaviye erişim konusunda toplumsal farkındalık yaratma görevini üstleniyoruz. İşitme kaybı yaşayan çocukların toplumsal hayatta daha aktif olabilmesi için bu farkındalık kritik bir öneme sahiptir.” şeklinde konuştu.