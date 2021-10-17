Erkan Petekkaya’nın Olay Yaratacak Yeni Dizisinden Yepyeni Fotoğraflar

O3 Medya’nın yapımını üstlendiği ve Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın’ın senaryosunu yazdığı dizinin yönetmeni ise Şenol Sönmez olacak. Çekimlerinin tüm hızıyla sürdürüldüğü ‘Sana Söz’ dizisinin ilk tanıtımı seyircilerde heyecan uyandırmıştı. Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın başrolünde yer alacağı filmden paylaşılan yeni fotoğraflar ilgileri üzerine çekti.

Dizinin konusu nedir?

Kendini işine adamış cinayet büro amiri Ömer Duran’ın (Erkan Petekkaya) ve gerçeklerin bulmak için çabalayan başarılı program sunucusu Elif Karaca’nın (Nehir Erdoğan), meslekleri farklı olsa da aynı amaç için mücadele vermektedirler. Ömer, ilk zamanlarda inandığı değerleri korumak için Elif ile çatışacaktır ama tanımaya başladıkça ondan hoşlanmaya başlayacaktır. Elif ise her mücadelesinde uzak durmaya çalışsa da kendini Ömer’e yaklaşırken bulacaktır. Birbirlerinden çok farklı olsalar da Ömer ve Elif, suçlulara karşı masumları korumak için el ele verip mücadele edeceklerdir.