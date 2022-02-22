Sinan Akçıl’ın dostlarıyla bir araya gelerek şarkılar söylediği Youtube içeriği “Sinan Akçıl ve Dostları Akustik” programının çekimleri birçok sanatçının katkısıyla tamamlandı. Programa Fettan Can, Deniz Toprak, Naide Babaşlı, Merve Büyükçınar, Serdar Ortaç ve Erkan Petekkaya gibi birbirinden ünlü isimler konuk oldu.

“Kırmızı Oda” dizisinde canlandırdığı “Delikanlı Sadi” rolüyle seyircilerin gönlünde yeniden taht kuran Erkan Petekkaya bu kez de sesiyle büyüledi. Petekkaya, dizide de seslendirdiği ve büyük beğeni toplayan “Yollar Seni Gide Gide” isimli şarkıyı Sinan Akçıl ile birlikte seslendirdi. Sinan Akçıl ve Dostları Akustik’in ilk bölüm konuğu olan Erkan Petekkaya dinleyicilerden tam puan aldı.

İşte Erkan Petekkaya’nın kalpleri ısıtan yorumu…