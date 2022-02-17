Bloomberg HT’de çarşamba akşamları ekrana gelen “Fatih Altaylı ile Bire Bir” bu hafta da renkli konuklarıyla izleyicileri ekran başına topladı. Altaylı, son programında; oyuncu Erkan Petekkaya, şarkıcı Atiye, şef Mustafa Otar, milli cimnastikçiler Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş’u ağırladı.

Hakkında bilinmeyenleri anlatan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, “Alkol sorunum için Rusya’ya gittim. Beynimi yaktılar! Bir doktor bana bir iğne yaptı. ‘Bu iğneden sonra 24 saat uyuyacaksın ve bir daha hiç içmek istemeyeceksin.’ dedi. ‘Bunun için geldim, yap’ dedim. Gerçekten iğneden sonra 24 saat uyudum ve uyandıktan sonra hiç içki istemedim. 6 ay sürdü” dedi.

“Bu kazmadan bir şey olmaz!’ dediler”

Samimi açıklamalarda bulunan Petekkaya, “Tiyatro okudum. Sıfır yeteneğim vardı, büyükelçi olmak istiyordum. Bir gün Kadıköy Altıyol’da otobüs durağında bir kız gördüm. 16 Pendik otobüsüne bindi, tek biletim vardı ben de peşinden bindim. Tanıştık. Tiyatro yapıyormuş beni provaya çağırdı. Gitmeye başladım. Bir gün bir oyuncu gelmedi. Bana, ‘Şunu sen okur musun?’ dediler. Sahneye çıktım. İçimde bir şeyler oldu. ‘Ben büyükelçi olmak istemiyorum, oyuncu olacağım.’ dedim. 17 yaşındaydım. Tiyatronun T’si yoktu hayatımda o güne kadar. Ders aldım, ‘Bu kazmadan bir şey olmaz.’ dediler. Biraz aileden uzak kalıp, özgür olmak için Eskişehir’de konservatuar sınavına girdim, kazandım. Şans da yardım etti ama ben de çok çalıştım” ifadelerini kullandı.