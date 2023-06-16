Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun, meslektaşları Hazar Ergüçlü ve Müjde Uzman ile birlikte İskoçya’ya gitti.

Ülkenin doğal ve tarihi mekanlarını gezen ünlü isimler, çektikleri kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Köstendil, İskoçya milli giysisi olan kilt giyerek poz verdi. Oyuncunun fotoğrafları kısa sürede yoğun ilgi gördü. Kilt ile poz veren Erkan Kolçak Köstendil’in fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.