2018 yılında nikah masasına oturduğu eşi Cansu Tosun ve oğlu Marsel ile birlikte Etiler’deki bir AVM’de görüntülenen Erkan Kolçak Köstendil, yanına gelen muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Her şeyin iyi gittiği söyleyen ünlü oyuncu, ‘Tamirhane’ filmi için “Çekimleri bitti, 11 Kasım’da vizyona girecek. Güzel bir şey izleyeceğiz” dedi.

Projede rol alan kişilerin çok başarılı olduğunu belirten Köstendil, “Bir yerden sonra iyi bir izleyici olmak kaldı bana monitörün başında. Tüm ekibin oyunculuklarını hayranlıkla izleyerek set geçirdim. Benim için çok keyifliydi” şeklinde konuştu.

Kısaca filmin konusundan bahseden 39 yaşındaki oyuncu, “Karakomedi diye bileceğimiz işin içerisinde aksiyonu, macerası da olan; böyle şaşırtıcı bir iş olacak inşallah” ifadelerini kullandı.

Hollanda-Türkiye arasında mekik dokumaya devam edeceğini açıklayan Erkan Kolçak Köstendil, “Biz böyle mutluyuz, gidip geliyoruz. Oraya gittiğimiz zaman uğraştığım bir iş var, orada büyük bir şey yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bir ayağımızın orada olması gerekiyor. Sinemayla alakalı. Dokuz bölümlük çok acayip, büyük bir iş ama. O yüzden de vakit alıyor, onları halletmeye gidip geliyoruz sürekli” dedi.

Anlattığı durumun yüksek bütçe gerektiren bir iş olduğunu belirten Köstendil, “Uğraşıyorum, bilmiyorum belki ilk iki bölümünü falan da çekerim. Hayal ettiğimiz her şey araya zaman giriyor demleniyor, birazcık zaman girince daha olgunlaşıyor daha güzel oluyor; inşallah bu da öyle olacak” açıklamasını yaptı.