Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Cihangir’de yer alan bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının kendisini görüntülemesini fark etmesi üzerine oturduğu yerden kalkarak yanlarına giden oyuncu, “Arkadaşlar sizleri bekletmemek için kalktım geldim. Geçtiğimiz ay İskoçya’daydık. Orada etek giydik, bayağı bir eğlendik. Güzel oldu ama… Oranın yöresel kıyafeti sonuçta” dedi.

Köstendil, sonrasında ise ”Bu hafta biraz İskoçya temalı geçti. Düğünlerde falan giyiyoruz biz eteği gittikçe. Orada düğünlere de gidiyoruz” diyerek kahkaha attı.

Avustralya asıllı Amerikalı aktör Mel Gibson’un ‘Cesur Yürek’ adlı filminde İskoç eteği giymesini ti’ye alan 40 yaşındaki oyuncu, ‘Yakışmadı Mel Gibson” diyerek gülümsedi.

Öte yandan yeni filmi için Ankara’ya gideceğini açıklayan Erkan Kolçak Köstendil, “Güzel bir film olacağına inanıyorum. Güzel bir ekip ile çalışıyoruz. 6 hafta orada kalacağız. Hayırlısı olsun” şeklinde konuştuktan sonra arkadaşlarının yanına döndü.