Sinemadan televizyona, tiyatrodan dijitale, sahne performanslarından konserlere ürettiği içerikler, hayata geçirdiği projeler, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile Türkiye’nin kültür, sanat ve eğlence hafızasının son 30 yılında etkin rol oynayan BKM, 2021 yılında şehre kazandırdığı Maximum Uniq ile İstanbul’un en keyifli performans merkezlerinden birine ev sahipliği yapıyor.

2024 yılında 30. yaşını kutlayacak olan BKM, Maximum Uniq’le sadece sahne ve performans sanatçılarına üretimlerini sergileyebilecekleri yeni alanlar sağlamakla kalmıyor, sanatın farklı disiplinlerine yatırım yaparak bugünün, ama en çok da geleceğin sanat izleyicilerine dokunmayı hedefliyor. Bu amaçla, Erdil Yaşaroğlu ile bir araya gelen BKM, Maximum Uniq için özel bir projeye imza attı.

Her sezon Mayıs ayında açık havaya çıkan ve Kasım ayına kadar şehrin ‘açık havada sanat’ ajandasını takip eden sanatseverlerin radarında olan Maximum Uniq, Temmuz ayı itibariyle sanatçı Erdil Yaşaroğlu’nun üçü sınırlı süreli, ikisi kalıcı beş heykeline ev sahipliği yapıyor.

Karikatürleri, çizgi romanları ve farklı boyutlarda ürettiği, çizgi dilini yansıtan heykelleri ile Erdil Yaşaroğlu Türkiye’nin en tanınmış görsel sanatçıları arasında yer alıyor. Katıldığı birçok heykel sergisinin ardından 2019 yılında açtığı ilk kişisel sergisi ‘Oyun’ ile hem eleştirmenler hem de izleyicilerden büyük beğeni alan sanatçı, ikinci solo sergisini Aralık 2024’te İstanbul’da gerçekleştirecek. Öncesinde, sanatçının Maximum Uniq için seçilen ve özel olarak üretilen; dev boyutları, sıra dışı konumlandırmaları ve mekana neşe katan formları ile sergilenen Nota Çocuklar, Büyük Parti, Hayalci, Sıkı Dostlar ve Totem heykelleri Maximum Uniq’e gelmek için size yeni bir neden sunuyor.

Heykellerini izleyiciyle gündelik hayatın içinde buluşturmayı seven ve dünyanın çeşitli şehirlerindeki kamusal alanlarda yer alan işleri ile uluslararası bir kimliğe de sahip olan Erdil Yaşaroğlu’nun bu projeye özel seçilen heykellerinin hikayeleri Maximum Uniq’in sunduğu vaatlerin altını çizer nitelikte.