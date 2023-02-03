Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de görüntülenen Erdal Özyağcılar, dijital platformda yayınlanan diziler hakkında konuştu. “O projeleri biraz geç izlemeye başladım. Oradaki işlere çok şaşırıyorum. Bütün hikayelerde doğal güçler, hayaletler ve cadılar var, enteresan şekilde… İnsanlar bu işleri nasıl seyrediyorlar? Birkaç bölüm sonra sıkılıyorsun. Hepsinde bir gariplik var. Ben de onlara kızdım, şimdi bir senaryo yazıyorum” açıklamalarıyla son dönemde Netfilx’te yayınlanan başrollerinde Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir‘in yer aldığı Şahmaran dizisini akıllara getirdi.

İlginizi çekebilir: