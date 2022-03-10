Oynadığı her bir karakter ile hafızalarda iz bırakan usta oyuncu Erdal Özyağcılar, 40 adlı programda Cansu Canan Özgen’in sorularını yanıtladı.

Özgen’in, Erdal Özyağcılar’ın üzerinde en çok hangi oyuncunun izi var sorusunda Erdal Özyağcılar’dan Kemal Sunal yanıtı geldi.

İşte Özyağcılar’ın Kemal Sunal açıklaması şöyle:

“Kemal’le çok sevişirdik. Aralarda köfte yemeğe kaçardık kostümlerimizle Beşiktaş’a. Bayağı cimriydi, kimseye içki ısmarlamazdı, bir tek bana ısmarlardı. ‘2 duble benden üçüncüsü yok’ derdi. Kemal’in garip bir havası vardı biliyor musun, daha farklı, içe dönük, samimi… Oyunculuğu da çok iyiydi. Kemal diyelim. Kemal Sunal.”