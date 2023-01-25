2010 yılında yayın hayatına başlayan ve başladığı günden beri izleyicisi giderek artan Behzat Ç. dizisi, Blu Tv’de “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi” adıyla yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

Dizinin başrol oyuncularından Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu ve Berkan Şal ile birlikte katıldığı bir televizyon programında diziyle ilgili merak edilenleri cevapladı.

“İzleyici tarafından çok sevildi. Bir seyirci grubu var ki Behzat’a bayılıyor; bir seyirci grubu da var ki keşke efsane olarak kalsaydı diyor” açıklamasında bulunan Beşikçioğlu, dizinin izleyicisini ikiye böldüğünden bahsetti.

Dizinin efsaneleşmiş karakterlerinden biri olan Harun’a hayat veren Fatih Artman‘ın dizide neden yer almadığı sorulduğunda ise usta oyuncu, “Bazı karakterlerin yokluğu çok soruluyor. Arkadaşlar 10 yıl geçti projenin üzerinden insanlar birtakım kanallara gitti ben de olamayabilirdim. Bunun altında bir şey aramaya gerek yok. Fatih oynamak istemiyor demek ki oynasa güzel olurdu ama anlıyorum da yarattığınız karakteri 10 yıl sonra yeniden gündeme getirmek akıllı işi değildir endişe de duymuş olabilir. Güçlü bir oyuncu olsa güzel olurdu” açıklamasında bulundu.

Erdal Beşikçioğlu, yeni sezon çekimlerinin ise mayıs-haziran gibi başlayacağını da ekledi.

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