Epilepsi Nedir?

Epilepsi Nedir? Hastalığı yaşana biri olarak epilepsi hastalığının bir çok çeşiti olduğunu belirtmek isteri. Beynin veya beynin bölgelerinin aşırı aktif olduğu ve çok fazla sinyal yaydığı bir durumdur. Bu, epileptik nöbetleri beraberinde getirir. Bazen sadece bireysel kaslar seğirse de tüm vücutta da seyirmeler ve kramplar oluşur. Hasta bu durumda bilinç kaybı yaşar. Epilepsi her yaşta ortaya çıkabilir. Bazı insanlar ilk nöbetlerini çocuklukta, bazıları ise sadece yaşlılıkta geçirir. Ataklar arasında genellikle herhangi bir fiziksel semptom görülmez. Ancak, birçok insan başka bir atak geçireceğinden endişe eder. İlaç tedavisi, nöbetlerin önlenmesine ve iyi bir yaşam kalitesinin korunmasına yardımcı olabilir. Ne yazık ki, ilaç her epilepsi hastasına yardımcı olmamaktadır. Yaklaşık 10 kişiden 3’ü düzenli nöbet geçirmeye devam eder.

Epilepsi Semptomları

Bir epileptik nöbet kendini çok farklı şekillerde gösterebilir. Epilepsi Semptomları Birkaç saniye sürebilir, hatta fark edilmeyebilir, yalnızca tek bir kol veya bacak etkilenebilir veya tüm vücudu kaplayabilir. Bazı insanlar baygınlık geçirir. Bazı insanlar ise sadece kısa süreli bilinç kaybı yaşar. Bir epileptik nöbet nadiren uzun sürer. Beş dakikadan uzun sürerse status epileptikus tan söz edilir. Bu, ilaçla hızlı bir şekilde tedavi edilmesi gereken acil bir durumdur. Ayrıca birkaç nöbetin hızlı bir şekilde art arda meydana gelmesi de görülmektedir.

Epilepsi Nedenleri

Beyin milyarlarca sinir hücresinden oluşur. Beynin belirli alanları, hareketi kontrol ederken, diğer alanlar dili, algıyı veya duyguları kontrol eder. Sinir hücreleri birbirine elektriksel ve kimyasal sinyallerle bağlıdır. Epileptik nöbet sırasında sinir hücreleri geçici olarak bozulma gösterir. Sonuç olarak, beynin belirli bölgeleri veya tüm beyin aşırı aktiftir ve çok fazla sinyal yayar Beyinde adeta bir fırtına söz konusudur. Epilepsinin çok farklı nedenleri olabilir. Örneğin ağır yaralanmalar, beyin zarları veya beyin iltihabı, felçler veya tümörler. Bu, uzmanların semptomatik epilepsi dediği şeydir. Bununla birlikte, genellikle net belirlenmiş bir epilepsi nedeni yoktur. Bazı ailelerde epilepsi birkaç nesil boyunca ortaya çıkar. Bu, hastalığa genetik yatkınlığın bir göstergesidir. Epilepsili bazı kişilerde, gece kulübünde yanıp sönen ışıklar gibi nöbetleri tetikleyebilir. Epilepsi tetikleyen faktörler arasında çok az uyku, oksijen eksikliği, zehirlenme, alkol veya özellikle çocuklarda yüksek ateş olarak gösterilir.

Epilepsi Tedavisi

Hangi epilepsi tedavisi anlamlı olduğu epilepsinin tipine ve hastalığın seyrine bağlıdır. Çoğu epilepsi, anti-epileptik ilaçlar olarak adlandırılan ilaçlarla tedavi edilir. Farklı aktif madde gruplarından farklı ilaçlar mevcuttur. Bir ilaç düşük dozda işe yaramazsa, öncelikle doz arttırmaya gidilir. Başarısız olursa, farklı bir aktif bileşen grubundan bir ilaç denenir veya birkaç aktif bileşen bir araya getirilir. Genellikle epilepsi nöbeti tek bir atakta kaldığında, tedaviden önce genellikle süreç izlenir. İlaç tedavisi genellikle ikinci bir nöbetten sonra başlar. Bununla birlikte, beyin hastalığı gibi nüks riskinde artış varsa, ilk nöbetten sonra tedavi faydalı olabilir. Kişisel durumunuzu doktorunuzla ayrıntılı olarak görüşmeniz önemlidir.