Ünlü oyuncu Enis Arıkan, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettiriyor. Arıkan, son olarak kendisinin yıllar önceki haliyle şimdiki halini kıyaslayan bir paylaşıma verdiği yanıtla gündem olarak herkesi güldürdü. Enis Arıkan yaptırdığı estetik işlemleri tek tek sıraladı!

Arıkan, bir Instagram hesabının kendisinin eski ve yeni halini kıyasladığı fotoğrafı görünce sessiz kalmadı. Esprili bir dille yaptırdığı işlemleri sıralayan ünlü oyuncu takipçilerini güldürdü.

Enis Arıkan yaptırdığı estetik işlemleri tek tek sıraladı!

Başarılı oyuncu; ‘Beni yok edemeyeceksiniz, ben doğal güzelim’ diyen Arıkan, şu ifadeleri kullandı: “Sadece saçımda biraz ek var”, “Gözaltı dolgum var”, “Burun dolgum var.”, “Botoksum var”, “Biraz da liposuction var”, “Kıcasacı doğalım”, “İftira atmayın artık”. Notunu instagram hikayesine ekledi.