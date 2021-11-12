Enis Arıkan’dan çarpıcı açıklamalar: Dünyanın en takıntılı manyağıyım

Geçtiğimiz günlerde Hakan Gence’ye konuşan Enis Arıkan, samimi açıklamalarda bulundu. Her şeyden utandığını itiraf eden Enis Arıkan, “Dünyanın en takıntılı manyağıyım” diyerek, takıntılarını, “Kalabalık hiçbir ortama giremem. Tek başıma hareket edemem. Asla toplu taşımaya tek başıma binemem. AVM’lerde tek başıma gezemem” sözleriyle açıkladı.

“Çocukluğumdan beri böyleyim”

Bunun ünlü olmasıyla bir ilgisi olmadığını söyleyen Arıkan, “Çocukluğumdan beri böyleydi aslında ama tanınmaya başladıkta daha da arttı, daha çok utanma geldi. Hiç kimseyle tek başımayken göz göze gelemiyorum, insanlar bana baktığında çok utanıyorum ve geriliyorum” dedi.

“Çok uğraşıyorum yakışıklı olmak için”

Kendini yakışıklı bulmadığını söyleyen Arıkan, kimsenin de öyle düşünmediğini ifade ederek, “Çok uğraşıyorum yakışıklı olmak için. Bütün doktorlara gidiyorum, hepsine bir şey yaptırıyorum ve ancak bu kadar olabildim” dedi ve sonrasında “Hiç kimse yakışıklısın demiyor ancak sempatik, tatlı diyorlar” sözleriyle tatlı bir sitemde bulundu.