Üç sezondur seyircisini ekranlara kilitleyen ‘Camdaki Kız’ dizisinde Muzo karakterine hayat veren Enis Arıkan, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme’de görüntülendi. Yemek yemeye çıktığını söyleyen ünlü isim, rol aldığı dizi ile ilgili “Yavaş yavaş sonuna geldik. Harika bir ekiple uzun süredir çalışıyoruz. Mükemmel günler geçirdik. Çok güzel arkadaşlıklar edindim” dedi.

40 yaşındaki oyuncu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevredeki 10 ili etkileyen deprem hakkında ise “Herkesin yaptığı gibi ben ve arkadaşlarım da elimizden geleni yaptık ve yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Çok üzgünüz. Allah bir daha yaşatmasın” ifadelerini kullandı.