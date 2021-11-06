Engin Öztürk’ün Meryem Uzerli yorumu

Etiler’de muhabirlerle sohbet eden Engin Öztürk, her şeyin yolunda olduğunu ifade ederek, ”İşlere güçlere koşturuyoruz, konuştuğumuz projeler var başlamak üzere onlar” dedi.

Meryem Uzerli şımarık mı?

Engin Öztürk’e yapımcı Timur Savcı’nın ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde rol arkadaşı olduğu Meryem Uzerli’nin şımarık olduğuna dair yorumu sorulduğunda, “İki insan arasındaki şeye hiçbir şey söylemem. Aralarındaki mevzu” diyen yakışıklı oyuncu, televizyona geri dönmek istediğini de ifade etti.

“Bilimsel raporu var”

Savcı’nın Uzerli’nin ekip arkadaşlarına saygısızlık ettiğine yönelik yorumu hatırlatılan Engin Öztürk, ”Bunun üzerine saatlerce konuşmak lazım. Söylediklerinden haberdar olmam lazım, bilimsel raporu var bunun psikoloğu var onları bilmem lazım” sözleriyle cevap verdi.

Ne olmuştu?

Yapımcı Timur Savcı, birkaç gün önce yer aldığı bir programda Meryem Uzerli’nin 2013 yılında ‘tükenmişlik sendromu’ gerekçesiyle ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde canlandırdığı ‘Hürrem’ rolünü bırakarak Berlin’e geri dönmesinin, “Tüm ekibe karşı saygısızlık, şımarıklık” olduğunu söylemişti.