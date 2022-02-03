Engin Öztürk ile İrem Helvacıoğlu setlere iddialı bir projeyle dönüyor.

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Demet Özdemir’le başrol oynayan Engin Öztürk, dün muhabir arkadaşlarımıza yeni bir projeye başlayacaklarını söylemiş ancak ser verip sır vermemişti. O projenin detayları ortaya çıktı.

tv8’de ekrana gelecek olan Müge Uğurlar’ın yöneteceği NTC Medya imzalı dizinin adı “Annenin Sırrıdır Çocuk”…

Dizide Engin Öztürk başrolü İrem Helvacıoğlu’yla paylaşacak. Helvacıoğlu son olarak Baş Belası ve Engin Akyürek’li Kaçış dizisinde rol almıştı.