Engin Hepileri ve kendisi gibi oyuncu eşi Beyza Şekerci, geçtiğimiz gün Etiler’deki bir AVM’de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan ikili, “Sosyalleştiğimiz bir yaz oldu ve gayet güzel geçti. Yoğun bir sezona hazırlanıyoruz. Bir stüdyomuz var onunla ilgili çalışmalarımız var. Stüdyomuzu genişletip oyunculuk atölyesi eklemeyi düşünüyoruz. Yetiştirdiğimiz oyuncular var ve onlar yavaş yavaş kendilerini göstermeye başladılar. Gururlanıyoruz bizler de onların başarılarını gördükçe” şeklinde konuştu.

Sosyal medyada belirli bir takipçi kitlesine sahip kişilerin dizi sektöründe tercih edilmeye başlanması yönündeki soruya yanıt veren oyuncu çift, “Sosyal medyada çok takip edilen ya da popüler olan isimlerin tercih edilmesi seyirciyi kandırmak gibi oluyor ama iyi oyuncu değilsen bunu seyirci anlıyor. Bu yüzden o bakış açısını çok sağlıklı bulmuyorum. Sosyal medyayı kullanmak da bir yetenek ayrı bir meziyet. Tabii ki yüksek takipçili popüler isimler de başarılı olamaz diye bir durum yok” ifadelerini kullandı.

Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmenliğini üstleneceği ‘Prestij Meselesi’ isimli yeni projesi hakkında konuşan 44 yaşındaki ünlü oyuncu, “Çok heyecanlıyım. Gerçek bir hayat hikayesi. Müthiş anılar ve gerçek hikayeler var. Çok benziyormuşum Hilmi Abi!ye yeni fark ettim. Çok mutluyum bu projede yer aldığım için” dedi.