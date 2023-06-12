Milliyet’te yer alan habere göre; Oyuncu Engin Akyürek, ‘Zamansız’ isimli kitabının imza gününde Suadiye’de hayranlarıyla buluştu. Akyürek’in, Türk hayranlarının yanı sıra Amerika, Arjantin ve Brezilya gibi ülkelerden de sevenleri etkinliği gelerek, standın önünde kuyruk oluşturdu.

41 yaşındaki oyuncunun yabancı hayranlarının, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle Akyürek adına depremzedelere 48 bin dolar bağış yaptığı öğrenildi.

Kitabından elde edilen gelirin Türkiye Omurilik ve Felçleri Derneği’ne bağışlayacağını ifade eden Engin Akyürek, “Maddiden daha çok manevi değerin önemli olduğunu düşünüyorum. Bir farkındalık yaratıp dikkat çekmek, bizim için daha önemli. 15 yıldır Türk dizilerinin dünyada büyük başarısı var. Bunun konuşulması lazım. Benim tanınmam çok kıymetli bir şey ama bunu devam ettirmemiz gerekiyor” dedi.