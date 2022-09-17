YouTube fenomeni Enes Batur bir dönem parlamasının ardından uzun süredir ortalıkta görünmüyordu. Geçtiğimiz aylarda Asmalımescit’te alkollü ve ayakta durmakta zorlanır bir şekilde objektiflere yansıyan Batur, bu sefer de çocuklara yönelik tavsiyesi nedeniyle gündeme geldi.

YouTube hesabından gerçekleştirdiği yayında çocuklara yönelik konuşma gerçekleştiren Batur, “Öncelikle söylüyorum, alkol iyi bir şey değildir. Hele ki sürekli içiciyseniz. Ama iki haftada bir, haftada bir insanın bünyesine göre arkadaş çevresinde bir sosyal içici olabilir” ifadelerini kullandı. Batur’un takipçilerinin büyük kısmının çocuklar olması, bu sözlere tepki gösterilmesine neden oldu.

Enes Batur’un tepki çeken sözleri, sosyal medyada da kısa süre içerisinde gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları ifadeleri nedeniyle Enes Batur’u eleştiri yağmuruna tuttu. Bazı kullanıcılar “Enes Batur Tutuklansın” etiketini Türkiye gündemine taşıdı.