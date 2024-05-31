Damar sertliği, özellikle 40 yaş üstü erkeklerde gizli kalp hastalıklarının ilk belirtisi olabilir ve hem kalp sağlığını hem de cinsel sağlığı tehdit eder. Araştırmalar, L-Arjinin’i düzenli olarak iki ila altı ay boyunca kullanan erkeklerin belirgin şekilde artmış testosteron seviyeleri, daha iyi ruh hali ve motivasyon, güçlü libido ve ereksiyon kapasitesi gibi gelişmiş cinsel işlevlerden fayda gördüğünü gösteriyor.

Yanı sıra vücuttaki nitrik oksit oranı 20 ile 40 yaş arası yavaş yavaş azalır ve 40’lı yaşlardan sonra neredeyse hiç üretilmez. Türkiye sağlık sektörünün önde gelen isimlerinden, eczacı, eğitmen Mehmet Müderrisoğlu’nun özel formülü olan Ervit, içindeki L-Arginin ile kandaki nitrik oksit miktarını ve büyüme hormonunu artırır. Citrullin ile ise kaslara giden oksijen miktarını artırarak yorulmadan egzersiz yapmaya yardımcı olur.

Yaş aldıkça desteklenmesi gerekenler!

Nitrik oksit insan vücudunda doğal olarak üretilen en önemli moleküllerden biridir. Kardiyovasküler ve dolaşım sisteminde kritik bir sinyal molekülü olarak görev yapar. Vücudumuz uygun dolaşım olmadan amaçlandığı gibi çalışamaz. Nitrik oksit kaybı, çoğu kronik hastalığın en erken başlangıcı olarak kabul edilir. 65 yaşın üzerindeki çoğu kişi Nitrik Oksit yapma yeteneklerinin yüzde 85’ini kaybetmiştir.

Özellikle kimlerin MFM Nutra Ervit kullanmaya ihtiyacı var?

-Cinsel işlev bozukluğu yaşayan erkekler

-Sağlıklı kan basıncını desteklemek isteyen herkes

-40 yaş üstü

-Enerjisi düşük olan herkes

-Şeker hastaları

-Dolaşım sorunları yaşayan herkes (varis dahil)

-Damar fonksiyon bozukluğu tanısı alan herkes