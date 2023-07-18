“Marinada ne giysem?”, “En şık marina kombini hangisi?” gibi sorulara ışık olmaya geldik!

Yaz günlerinin vazgeçilmezi marinalar, portlar ve bu alanlardaki mekanlar hepimizin uğrak noktası halinde. Şehirde nefes almak için kendimizi attığımız marinalar şıklık yarışının yaşandığı yerlerden. Cool ama tarz bir görünüm sağlamak için marinlerin vazgeçilmezi çizgiler tercihlerimizin ilk sırasında.

Denizci görünümü sağlarken düğme detayları sade görünümüzü şıklaştıran detaylar arasında olacak. Ketenler ile kombinleyeceğiniz rattan aksesuarlar stilinizi ortaya çıkartacak parçalardan. Tulum tercihi de bir o kadar marina konseptine uyum sağlayacak ürünlerden biri. Kemik gözlükler tarzınızı yansıtan en güzel aksesuarlar arasında. Küçük topuklar ve sandaletler ise kombilerinizin tamamlayıcısı olacaktır.

Dilan Peker Melik