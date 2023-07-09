“Kına gecesi davetinde ne giysem?”, “En şık kına gecesi daveti kombini hangisi?” gibi sorulara ışık olmaya geldik!

Düğün sezonunun başlamasıyla kına geceleri biz kadınlar için en eğlenceli ve şıklık yarışlarının yaşandığı organizasyonlar arasında. Bu yoğun davetler sıralamasında bende bu hafta sizin için kına organizasyonlarında tercih edebileceğiniz elbiselere bir göz attım ve önerilerimle buradayım.

Sınırsız eğlence odaklı planlanmış bu gecelerde konforlu elbiseler tercih ederek rahatlığınızı ön plana alabilirsiniz. Davetlilerin şıklık gayesi top seviyedeyken eğlenmek, dans etmek ve bunları yaparken konforunuzdan ödün vermemek önemli. Bunun için kalın topuklu ya da daha kısa topuklu ayakkabılar tercih edebilirsiniz. Pullar, payetler, ışıltılı takılar seçimlerin ilk sırasında yer alırken bunlara dekolteler eşlik ediyor ve göz alıcı bir görünüm sağlıyorsunuz. Bu senenin trendi tüylerden de vazgeçmemek lazım tabi. Sizde hazırladığım birkaç look önerimden ilham alabilir, gecenin en şıkları arasında boy gösterebilirsiniz.

Dilan Peker Melik

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