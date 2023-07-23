“Kahvaltıda ne giysem?”, “En şık kahvaltı kombini hangisi acaba?” gibi sorulara ışık olmaya geldik!

Hepimizin en sevdiği aktivitelerden biri ailesiyle, sevdikleriyle yapacağı güzel bir hafta sonu kahvaltısı. Hafta sonu ritüelleri arasına giren kahvaltı kültürü buluşmaların, dostlarla zaman geçirmenin bir bahanesi olmuşken bu buluşmalara giderken yapacağımız kombinlerde bizler için önemli hale geldi.

Farklı konseptlerde düzenlenen kahvaltı buluşmaları ve brunchlar mekan ve ortamlara göre değişiklik gösterirken kombin tercihlerimizi de etkiliyor. Sizlere fikir olsun diye hazırladığım lookları bu çizgide oluşturdum. Şıklık ve rahatlık arasındaki ince çizgiyi yakalamak için görsellerden ilham alabilir, tarzınızla kendinizi öne çıkartabilir ve enerjinizi fulleyebilirsiniz.

Dilan PEKER MELİK