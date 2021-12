Ayrılıklar hayatın bir parçasıdır, ancak bu tamamen berbat olmadıkları anlamına gelmiyor. Ayrılık sürecini hemen atlatmak her zaman kolay değildir ve iyileşmek için zaman ayrı, ilerleme sürecinde ayrı bir önem taşımaktadır. Kendimize dürüst olmak gerekirse, bu iyileşme süresinin bir kısmı evde kalmayı, pijama giymeyi ve çok fazla atıştırmalık yemeyi ah özellikle çikolata ve tatlı içermelidir ve bu ayrılığın üstesinden gelmeniz için sizi güçlendirecek filmler izlemek yardımcı olacaktır. Ayrılığın acısını hafifletmeye hazır mısınız? Bu filmler sana iyi gelecek.

The Holiday (Tatil)

Tamam, bu film çok iyi. Başrollerini Cameron Diaz ve Kate Winslet oynuyor. Ayrılık ve tek taraflı aşk acısı çeken İki kadın evlerini değiştirir ve etraflarındaki erkeklerin kollarında gerçek aşkı bulurlar.

Someone Great (Harika Biri)

Brittany Snow, Gina Rodriguez ve DeWanda Wise’ın başrollerini paylaştığı bu Netflix orijinali, uzun zamandır erkek arkadaşı ondan ayrıldıktan sonra hayatına yeniden başlamak zorunda kalan bir kadın hakkında. Sizi güçlendirecek ve size ilham verecek bir şey arıyorsanız, kesinlikle bu film olmalı.

Marriage Story (Evlilik Hikayesi)

Adam Driver ve Scarlett Johansson’ı baş rollerinde gördüğümüz bu, aşık olan ama sonunda bunu başaramayan iki kişi hakkındaki film boşanmanın ne kadar zor olabileceği, herkes için çok daha mutlu bir hayata yol açabilmesini uman bir film.

The Break-Up (ayrılık)

Açık bir seçim, ancak şimdiki eski sevgilinizle halen evde yaşıyorsanız bunu izlemelisiniz, böylece ayrılık sonrası her şeyi yapmak yerine birbirinizle ortak evinizden ayrılığa minnettar olabilirsiniz. Doğrusu böyle medeni hareketler küçümseniyor!

Silver Linings Playbook (Umut Işığım)

Jennifer Lawrence ve Bradley Cooper kırık kalplerini iyileştirmeye çalışırken ve aynı zamanda biraz dans ederken gözlerinizi kamaştırıyor musunuz? O halde, olay örgüsü fazlasıyla tahmin edilebilir olsa da, bu sizin için de bir ayrılık çözümü olabilir

High Fidelity (Yüksek Sadakat)

Bir plak dükkanı sahibi, çeşitli mükemmel şarkılara ayarlanmış birçok ayrılığının hikayesini anlatıyor. Film nihayetinde bir aşk hikayesi olsa da, yol boyunca pek çok güzel ayrılık var, işe yarıyor. Buradaki en büyük ders şudur: Hayatında çok, çok ayrılıklar olacak ve her şey yoluna girecek

To All The Boys I’ve Loved Before (Daha önce sevdiğim tüm erkeklere)

ilişki dışı bir ilişkiden kötü bir ayrılık mı yaşıyorsunuz? Neyse ki , ezilmiş küçük kalbinizi neşeyle yeniden pompalamak için mükemmel bir film. Belki bir gün gerçekten kendi prensinizi ve prensesinizi bulacaksınız.