Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan istihdam verileri ile Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan mezun bilgilerini karşılaştırarak Türkiye’de en çok aranan ve en kolay iş bulanan meslekleri yüzdelerine göre açıkladı.

En kolay iş bulanan 10 meslek sizlerle…

1.Tıp

Birinci sırada tıp fakültesi mezunları yer alıyor. Tıp fakültesi mezunlarının kamuda iş bulma oranı yüzde 100. Mezuniyet sonrası 6 aylık dönemde iş bulma olasılıkları ise yüzde 91.5.

2. Eczacılık

İkinci sırada ise eczacılık mezunları yer alıyor. Mezuniyet sonrası iş bulma olasılığı 67.9, mezun olmadan iş bulma oranı ise yüzde 3.3. Eczacılık bitirip kamuda iş bulmak ise oldukça zor.

3. Odyoloji

İşitme ve denge üzerine uzmanlaşılan bu bölümde ilk altı ayda iş bulabilme oranı yüzde 67.1.

4. Fizyoterapi

Bu bölümden mezun olanların ilk altı ayda iş bulma oranı yüzde 57.8. Öğrencilikte ise yüzde 5 dolayında iş bulma ihtimali bulunuyor.

5. Hemşirelik

Mezunların ilk altı ayda yüzde 56.8 oranla iş bulabildiğini söyleyebiliriz. Hemşirelikte kamuda iş bulma olasılığı yüzde 50.

6. Pilotaj

Havacılığın gelişmesiyle pilotluk aranan mesleklerden biri haline geldi. Yüzde 56.5 oranıyla pilotaj mezunları altıncı sırada bulunuyor. Öğrenciyken iş bulanların oranı ise yüzde 4.

7. Psikolojik Danışmanlık

Son yılların gözde bölümünün ilk altı aylık sürede iş bulabilme oranı ise yüzde 55.9.

8. Öğretmenlik

Öğretmenlik mesleği genel başlık altında toplanmış, bölüm ayrımı yapılmamış. Mezunların altı ayda iş bulma oranı yüzde 55.6, bir yılda iş bulma oranı ise yüzde 11.4. Kamuda çalışma oranları yüzde 70 dolayında.

9. İnşaat Mühendisliği

Yeni mezun bir mühendisin altı ayda iş bulma olasılığı yüzde 55.2, öğrencilikte iş bulma oranı ise yaklaşık yüzde 8.6.

10. Sağlık Hizmetleri

Bölüm mezunlarının altı aylık sürede iş bulma oranı yüzde 54, bir yıllık sürede iş bulma oranları yüzde 15.7, okurken iş bulma oranları ise yüzde 11.6.

Ceren Yıldırım

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