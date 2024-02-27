Makyajlarımızın olmazsa olmazı olan maskara, kirpiklerimiz için doğru olanı seçtikten sonra bile tek başına kullanıldığında ortaya mükemmel sonuçlar çıkarabilmekte. Ama önce o “kusursuz” maskarayı bulmanız gerekmektedir. Sizler için hazırladığımız bu listede; akma yapmayan, bulaşmayan, kirpiklerinizi tek tek ayıran ve takma kirpik havası yaratan uygun fiyatlı veya lüks markaları derledik.

1- Dior Diorshow Iconic Overcurl

Dior Diorshow Iconic Overcurl, kirpiklerinizi iyice kavrayıp, kıvırıp, tek tek ayırabilen bu maskara, yıllardır en iyi maskara listelerinin en başında yer almaktadır. Sürdüğünüz andan itibaren dolgun ve kalıcı bir görünüm de sunmaktadır.

2- Yves Saint Laurent Volume Effet Faux The Shock Maskara

Yves Saint Laurent Volume Effet Faux The Shock, siyah ve kalın kirpikler istiyorsanız bu maskara sizin için en ideal ürün. Düz ve diken görünümlü kirpikler seviyorsanız tam size göre bir maskara.

3- Maybelline Volum’ Express The Falsies Push Up Drama Mascara

Maybelline Volum’ Express The Falsies Push Up Drama, kıvrık kirpiler için kesinlikle ihtiyacınız olan maskara bu! Sürdüğünüz andan itibaren gün boyunca etkisini devam ettirmektedir.

4- CLINIQUE Chubby Lash Fattening Mascara

CLINIQUE Chubby Lash Fattening Mascara, olağanüstü formülü sayesinde istediğiniz yoğun ve göz dolduran dolgunluğa sahip olan harika bir maskara.

5- Bobbi Brown Everything Mascara

Bobbi Brown Everything Mascara, kirpiklerinizi tek tek ayrılmış bir görüntüye kavuşturmak istiyorsanız bu rimel tam size göre. Aynı zamanda kirpikler de dökülme yapmaz tam tersine besleyerek bakım yapmaktadır.

6- Cat Lashes Ultra Black Maskara

Cat Lashes Ultra Black Maskara, uzun süre kalıcı ve kirpik diplerinden ucuna kadar hacim veren, dolgun görünüm ve güzel kıvrılmış kirpikleriniz olmasını sağlayan maskaradır.