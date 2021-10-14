En İyi Logo Tasarım Programları

En İyi Logo Tasarım Programları Nelerdir? İşletme veyahut markaların kurumsal kimliklerini en doğru şekilde yansıtabilmeleri açısından önemli olan parçalardan birisi de logolardır. Bu yüzden kurumsal kimliğinizi yansıtacak olan logo tasarlanırken son derece profesyonel ve etkileyici bir görünüme sahip olması oldukça önemlidir. Logo tasarımı yapılırken işinin ehli profesyonel tasarımcılardan gerekli olan yardım alınabileceği gibi istenirse de ücretli ya da ücretsiz pek çok program aracılığıyla kişilerin logolarını kendilerinin de tasarlayabilmesi son derece kolay olmaktadır. İşte tam da bu noktada işletme veyahut markasına ait logoyu kendi tasarlamak isteyen kişiler için kullanabilecekleri oldukça popüler en iyi logo tasarım programlarına yazımız içerisinde yer verdik. Haydi gelin hep birlikte bu logo tasarım programlarını inceleyelim.

Ücretsiz En İyi Logo Tasarım Programları

Logo Maker

Logo Maker, ara yüzü bakımından oldukça kullanışlı bir logo tasarım programıdır ve kullanıcılara ücretsiz olarak logo tasarlama imkanı sunmaktadır. Program içerisinde yer alan komut sistemi sayesinde logo tasarımlarının oldukça kolay bir şekilde hazırlanmasına olanak sağlamakta olup tasarımın tamamlanmasının ardından JPEG, PNG, JPG ve PDF gibi pek çok farklı türde logo tasarımının kayıt edilebilmesi de mümkündür.

Ucraft

Ucraft, işletme ya da markanız için yaratıcı ve de profesyonel bir logo tasarlamanıza imkan sunmakta olan çevrimiçi bir platformdur. Milyonlarca şablonu içeriğinde bulunduran bu tasarım programı içerisinde yer alan şablonları birebir kullanabileceğiniz gibi dilerseniz şablonlarda değişiklikler yapabilmenize de olanak sağlamaktadır. Ucraft logo tasarım programı, ücretsiz olarak tasarladığınız logonuzu yüksek çözünürlüğe sahip PNG formatını kullanarak ücretsiz bir şekilde indirme imkanını da kullanıcılarına sunmaktadır.

GraphicSprings

Arama motorları aracılığıyla kolayca erişebileceğiniz en iyi logo tasarım programlarından birisi de GraphicSprings’tir. Çevrimiçi logo tasarım programlarından birisi olan GraphicSprings profesyonel olarak uygulama üzerinden logo tasarım olanakları bulunan programların kalitesinde ayrıcalıklar sunmaktadır. İçerisinde yer alan kullanışlı ara yüzü ve kaliteli şablonları sayesinde logo tasarımından beklenilen etkiyi en iyi şekilde karşılamaktadır. Sistem işleyişi gereği istemiş olduğunuz özelliklerin seçimini size yaptırarak sonrasında isteklerinize uygun logo tasarımlarınızı karşınıza getirmektedir. Kullanıcılara sunmuş olduğu tasarımlar üzerinde de istenilen şekilde revizasyonları kullanıcıların yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. İçeriğimiz içerisindeki diğer logo tasarım programlarını baz aldığımızda pek çok önemli ayrıcalığı ile GraphicSprings’in diğer en iyi logo tasarım programlarına nazaran pek çok başarılı özelliğinin de bulunduğunu belirtmek isteriz.

Hatchful

Logo tasarımı konusunda hiçbir bilginiz olmasa dahi Hatchful yardımıyla son derece profesyonel logolar tasarlayabilmeniz mümkündür. İstediğiniz logoyu tasarlamak için tasarım içerisinde nelerin bulunmasını ve de hangi sektörde logo tasarlatmak istediğinizi seçmeniz yeterlidir. Birbirinden profesyonel ve yaratıcı logo örneklerini Hatchful sizlere sunacaktır.

Ücretli En İyi Logo Tasarım Programları

Canva

Sosyal Medya Tasarımları, Sunumlar, Kartvizitler, Kartpostallar, Davetiyeler, Teklif ve Analiz Raporları gibi pek çok tasarımı hazırlamanıza imkan sunan Canva ücretsiz olarak içerisinde yer alan şablonlar sayesinde logo tasarımı yapmanıza da imkan sağlamaktadır. İster hazır şablonları kullanarak isterseniz de baştan aşağı yeni bir tasarım ortaya koymanız için pek çok özellik Canva’da yer almaktadır. Ayrıca oldukça uygun olan PRO sürümünü satın aldığınız takdirde ücretsiz kullanımda erişemeyeceğiniz pek çok özelliği de kullanabilirsiniz. Oluşturduğunuz logo tasarımınızı da JPG, PNG, SVG ve PDF gibi farklı türlerde kaydedip indirerek kullanabilirsiniz.

Adobe Illustator

İçeriğimizde yer alan diğer en iyi logo tasarım programlarına göre uygulamayı kullanarak logo tasarlamak için bazı önemli bilgilerin öğrenilmiş olması gerekmektedir. Gelişmiş tasarım araçlarını içerisinde bulunduran program son derece profesyonel logo tasarımlarının oluşturulmasında oldukça etkilidir. Adobe Illustator ücretlidir ve ayrıca çevrimiçi olarak değil bilgisayar uygulaması olarak kullanılmaktadır.