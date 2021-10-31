En iyi korku filmleri

İnsan hayatında önemli bir yere sahip eğlence argümanlarından biri de film izlemektir. Herkesin sinema zevki farklı olsa da korku filmi sevenlerin sayısı da azımsanmayacak seviyededir. Bu kapsamda her dönem film sektörüne yeni projeler eklenmektedir. Zombilerden cinayetlere, kaçma sahnelerinden virüslere kadar birçok konuyu bünyesinde barındıran korku filmi çeşitlerinden en çok izlenenler aşağıda sıralanmıştır.

Sessizlik

Tüm zamanların en çok izlenen filmlerinden olan Sessizlik, insanları sesle avlayan korkunç yaratıkları konu alır. 13 yaşında ailesini kaybeden ve Ally Andrews’in evine sığınan küçük çocuk, bu canavarla mücadele etmek zorunda kalacaktır.

Gretel ve Hansel

Genç bir kız, kardeşini yiyecek aramak maksadıyla ormana götürür. Fakat ormanda kendilerini korkunç olaylar beklemektedir. Bakalım kahramanlarımız ormandan sağ salim çıkmayı başaracaklar mı?

Ma

Yalnız yaşayan bir kadın, bir grup gençle arkadaşlık kurar ve kadının evinde büyük bir parti düzenlerler. Bu partide gençlerin başına esrarengiz olaylar gelecektir. Bakalım filmin sonunda kaç kişi hayatta kalabilecek?

Eli

Bağışıklık sistemindeki bir bozukluk nedeniyle tedavi olan hasta çocuk, bir süre sonra sorunların yaşadığı evden kaynaklı olduğunu görecektir. Yaşadığı evin güvenli olmadığını anlayan çocuk bakalım bu işin üstesinden nasıl gelecek?

Derin Sular

Deniz ve okyanuslarda geçen korku filmi türlerinden hoşlanıyorsanız, bu filmin tam da size göre olduğunu söyleyebiliriz. Derin sularda araştırmalar yapan bir grup, sondaj tesislerinin harap olması ile birlikte güvenli bölgeye gitmeye çalışırlar. Bakalım başarılı olabilecekler mi?

Yüzyılın Fırtınası

Stephen King’in kitaplarından uyarlanan bu filmde, Maine Adası’nda yaşayan halkın soğuk ve fırtına ile mücadelesi anlatılıyor. Fırtına, adaya İblisi de getiriyor. Böylece adada esrarengiz şeyler yaşanmaya başlıyor.

Yetimhane

Meksika-İspanya ortak yapımı olan bu film, adından da anlaşıldığı gibi bir yetimhanede geçiyor. Yetimhanedeki öksüz ve yetimlerin hikâyesinin bir annenin sonsuz sevgisi ile işlendiği bu film, her dakikası ile izleyicide heyecan uyandırıyor. Filmin başkarakteri olan Laura, çocukluğunun en özel günlerini, deniz kenarında bulunan bir yetimhanede geçirmiştir. Yetimhane çalışanları bu çocuğa özel ilgi gösterirler. Laura, 30 yıl sonra bu yetimhaneye gelerek bir kısım olayların yaşanmasına neden olur. Bakalım karakterlerin başlarına neler gelecek?

Ölüm Çığlığı

Korku filmi severlerin aşina olduğu başyapıtlardan biri de Ölüm Çığlığı\’dır. Genç bir TV muhabiri olan Angela ve kameraman arkadaşı Pablo, itfaiyeciler üzerine bir konu araştırması yaparlar. Oldukça sıkıcı olan program, gelen bir telefon ile bambaşka bir hal alır. Yaşlı bir kadının kaza geçirmesi üzerine olaylar farklı bir yöne evrilir.

Günah Tohumu

Carrie White, arkadaşları tarafından dışlanan ve annesinden şiddet gören bir çocuktur. Çocuğun farklı güçleri de vardır. Fakat bunu herkesten gizlemek zorundadır. Mezuniyet balosunda kendisi ile dalga geçen arkadaşlarına bu yeteneklerini gösterecektir.

Yukarıda sayılanlar korku filmi sektöründe bulunan filmlerden sadece birkaçıdır. Siz de beğendiğiniz filmleri değişik platformlardan izleyebilirsiniz.