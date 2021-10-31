En iyi bluetooth kulaklık markaları

Bluetooth kulaklık, son yıllarda yaygın olarak kullanılan cep telefonu ekipmanlarından biridir. Söz konusu ürün, cep telefonunun yanında bilgisayar, tablet gibi ürünlerde de kullanılır. Kulaklıklar, her geçen gün kullanım kolaylığı daha da gelişen ürünler arasındadır. Bu kapsamda piyasada yaygın olarak kullanılan ürünlerin kulak içi ya da kulak üstü kulaklıklar olmak üzere iki çeşit olarak satıldığını görebilirsiniz.

Bluetooth kulaklık çeşitleri, farklı özellikler eklenerek satışa sunulur. Müzik dinlemek, film izlemek ya da cep telefonu ile görüşmek için bahse konu ürünlerin yaygın olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Piyasada çok fazla ürün olmasının yanında en çok tercih edilen ve satılan bluetooth kulaklık çeşitlerini aşağıdaki başlıklarımızda bulabilirsiniz.

Apple Kulak İçi Bluetooth Kulaklık

Apple, cep telefonu ve bilgisayar üretiminde ön planda olan bir firmadır. Dünya çağında ünlü olan bu firma, bluetooth kulaklık üretiminde de piyasada söz sahibidir. Şık tasarımı ile kullanıcıya ilham veren bu ürünün özellikleri şunlardır.

Anti gürültü özelliğine sahiptir.

Suya karşı dayanıklıdır.

Dışarıdan gelen sesleri rahatlıkla duymak için şeffaf mod seçeneği vardır.

4,5 saate kadar kesintisiz görüşme sağlar.

Bluetooth bağlantısı olan tüm cihazlarla uyumludur.

Huawei FreeBuds Bluetooth Kulaklık

Bu kulaklık modeli de üstün özellikleri ile dikkat çeker. Bu kapsamda şu özelliklere değinmek istiyoruz.

40 db\’e kadar olan gürültüyü engelleme özelliğine sahiptir.

Üretiminde hibrit aktif gürültü önleme özelliği vardır.

Üç mikrofonlu sisteme sahiptir.

Kemik sesi sensörü kullanılarak üretilmiştir.

Kulak içine tam olarak oturan yapısı sayesinde konforlu bir kullanım sağlar.

Beats Studio3 Bluetooth Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Bluetooth kulaklık modelleri arasında üstün özelliklere sahip olan bu ürün de dikkat çekici modeller arasındadır. Aşağıdaki özellikler ile kulaklık, kullanıcıdan tam not almayı başarır.

40 saate kadar kesintisiz kullanım sağlar.

Acil durumlarda 10 dakikalık kısa şarj ile 3 saat kesintisiz kullanım ortaya koyar.

Yastıklı kulak pedleri sayesinde konforlu bir kullanım yaratır.

Hızlı geçiş özelliği kullanılarak müzik dinlerken gelen telefon çağrıları anında cevaplanabilir.

Apple için özel olarak tasarlanan bu kulaklık, android ürünlerde de kullanılabilir.

Samsung Galaxy Buds Bluetooth Kulaklık

Samsung ürünler için özel olarak geliştirilmiş bu bluetooth kulaklık da uygun fiyatı ile de dikkat çekiyor. Bu kapsamda aşağıdaki özelliklere dikkat çekmek istiyoruz.

Tam dolu şarjı ile 6 saate kadar kesintisiz kullanım imkânı sağlar.

Cihazlar arasında hızlı geçiş özelliğine sahiptir.

Çift mikrofon desteğinin yanı sıra gürültü engelleme özelliğine de sahiptir.

Saniyeler içerisinde bağlanma özelliği vardır.

Piyasada oldukça fazla sayıda bluetooth kulaklık markası vardır. Bu kapsamda piyasanın tanımış markalarına yönlenmek menfaatinize olacaktır. Siz de ergonomik kullanımı ve özellikleri ile ihtiyacınıza uygun bir kulaklık seçimi yaparak uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.