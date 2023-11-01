Sivilcelerden ve bıraktıkları izlerden kurtulmak için herkese yardımcı olabilecek bazı yeni nesil akne ile mücadele ilaçları ve tedavileri günümüzde mevcut. Fenomenlerden veya çevremizdekilerden duyduğumuz bu tedavi yöntemleri her cilt için uygun olmayabilir. İşte akne sorunu ile mücadelede denenmesi gereken ilaçlar, trend olan profesyonel tedaviler…
Azelaik asit
Öncelerden reçete ile temin edilebilen azelaik asit, günümüzde sivilceye karşı oldukça popüler bir tedavi yöntemi haline gelmiş durumda. Azelaik asit antibakteriyel özelliklere sahiptir, kızarıklığı hafifletir ve anormal pigment üretimini engeller. Bu sayede sivilceden sonra kalan koyu lekelerin solmasını sağlar. Azelaik asit tüm cilt türleri ve tonlarında kullanılabilir.
Niasinamid
Niasinamid adını günümüzde çokça duymaya başladık. Bu kadar popüler olmasının bir nedeni var tabii ki. Niasinamid tek başına kullanıldığında akneleri temizlemez, ancak diğer bileşenlerle bir araya geldiğinde anti-inflamatuar özelliği sayesinde sivilce iltihaplanmasını önler ve sivilceleri kurutur. Ayrıca koyu renkli sivilce lekelerinin solmasına yardım ederek cilt tonunu eşitler.
Linoleik asit
Linoleik asit, cildin bariyerini daha güçlü hale getirmeye yardımcı olur, böylece suyu, nemi içeride ve tahriş edici maddeleri etkili bir şekilde dışarıda tutabilir. Ayrıca, linoleik asidin topikal kullanımı akneyi azaltmaya yardımcı olur. Cilt bakımında kullanılan, linoleik asit bakımından zengin bitki yağlar arasında aspir, ayçiçeği, kuşburnu ve çuha çiçeği bulunur.
Winlevi
Akne tedavisi için kullanılan en güçlü ilaçlardandır. Kremin yağ üretimini ve iltihabı azaltmak için ciltte akneye neden olan androjenleri bloke etme özelliği vardır. Winlevi’nin aktif farmasötik bileşeni, erkek ve kadın aknelerinin androjen bileşenini çözmek için tasarlanmış, sınıfında birinci sınıf bir topikal androjen reseptör inhibitörü olan klaskoterondur. Winlevi, yan etkileri olmayan güvenli bir ilaçtır.
Seysara
Seysara, akneye neden olan bakteri düzeylerini azaltan oral bir antibiyotiktir. Doksisiklin veya minosiklin gibi akne tedavisinde kullanılan diğer oral antibiyotiklerden onu gerçekten ayıran şey, özellikle bağırsaktaki bakterilerden ziyade ciltteki bakterileri hedef alması ve midenizin mikrobiyomunu daha yumuşak hale getirmesidir. Tüm antibiyotiklerde olduğu gibi, Seysara kısa vadeli bir çözümdür, ancak birçok hasta ilacı aldıktan sonra sadece üç hafta içinde sivilcelerinin düzeldiğini fark eder.