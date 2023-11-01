Linoleik asit, cildin bariyerini daha güçlü hale getirmeye yardımcı olur, böylece suyu, nemi içeride ve tahriş edici maddeleri etkili bir şekilde dışarıda tutabilir. Ayrıca, linoleik asidin topikal kullanımı akneyi azaltmaya yardımcı olur. Cilt bakımında kullanılan, linoleik asit bakımından zengin bitki yağlar arasında aspir, ayçiçeği, kuşburnu ve çuha çiçeği bulunur.

Winlevi

Akne tedavisi için kullanılan en güçlü ilaçlardandır. Kremin yağ üretimini ve iltihabı azaltmak için ciltte akneye neden olan androjenleri bloke etme özelliği vardır. Winlevi’nin aktif farmasötik bileşeni, erkek ve kadın aknelerinin androjen bileşenini çözmek için tasarlanmış, sınıfında birinci sınıf bir topikal androjen reseptör inhibitörü olan klaskoterondur. Winlevi, yan etkileri olmayan güvenli bir ilaçtır.

Seysara

Seysara, akneye neden olan bakteri düzeylerini azaltan oral bir antibiyotiktir. Doksisiklin veya minosiklin gibi akne tedavisinde kullanılan diğer oral antibiyotiklerden onu gerçekten ayıran şey, özellikle bağırsaktaki bakterilerden ziyade ciltteki bakterileri hedef alması ve midenizin mikrobiyomunu daha yumuşak hale getirmesidir. Tüm antibiyotiklerde olduğu gibi, Seysara kısa vadeli bir çözümdür, ancak birçok hasta ilacı aldıktan sonra sadece üç hafta içinde sivilcelerinin düzeldiğini fark eder.