Komedi dizisi severlere, yabancı sitcom dizilerine taş çıkaracak en iyi on yerli sitcom dizisini önerdik.

(Diziler IMDb puanlamalarına göre, en az puan alandan en çok puan alana göre sıralanmıştır.)

10. Benim Annem Bir Melek (2008)

Geniş bir ailenin içinde geçen olayları anlatan ve aile içi ilişkilerin üzerinde duran bu dizide, çocuklarını çok seven ama bir o kadar da hayatlarına karışan Neriman ve ailesinin hayatını izliyoruz. Dizinin başrollerinde Oya Başar, Tarık Ünlüoğlu, Dolunay Soysert ve Ali Sunal yer alıyor.

IMDb notu: 6.1

9. En Son Babalar Duyar (2002)

Klasik bir Türk ailesi örneğini ele alan dizide, ailenin başına her gün farklı aksiyon ve komedi içeren olaylar gelir. Aile bu olayları en son raddesine kadar babadan saklamaya çalışır ama baba en son da olsa eninde sonunda bu olayları öğrenir. Başrollerini Ali Erkazan, Ayşegül Atik, Ali Sunal, Arzu Balkan gibi isimlerin paylaştığı dizide her ailenin başına gelebilecek komik durumları izledik.

IMDb notu: 6.2

8. Jet Sosyete (2018)

Gülse Birsel’in kaleme aldığı ve oynadığı bu sitcom dizisinde tekstil şirketinde getir götürcü olan Yaşar’ın bir anlık karar sonucu genel müdür oluşu, ailesiyle birlikte jet sosyeteye ani bir giriş yapmasını konu ediniyor. Ailenin sosyete hayatına tutunma çabasını ve aynı zamanda sosyete hayatının içinde yaşananları izlediğimiz dizide başrolleri Gülse Birsel, Cengiz Bozkurt, Çağlar Çorumlu, Sarp Apak, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Bartu Küçükçağlayan gibi efsane isimler paylaşıyor.

IMDb notu: 6.5

7. Yalan Dünya (2012)

Gülse Birsel’in kaleminden olan ve bambaşka dünyalardan olan iki farklı ailenin komşu olup ortak terasta buluşmasıyla başlayan dizi, neredeyse her yerde karşımıza çıkabilecek olan her tür insan tiplemesinden birçok karaktere sahip. Komşuluk ilişkilerinde yaşadıkları çelişkiler ve kavgalarla, oyuncu olan karakterlerin sette yaşadıklarıyla, pavyon hayatını bize anlatan karakterleriyle olay ve tiplemeler açısından en zengin sitcom dizilerinden bir tanesi. Efsane kadrosunu saymadan önce de Olgun Şimşek ve Gonca Vuslateri’nin aynı anda iki farklı karakteri canlandırdığını söylemezsek büyük bir ayıp etmiş oluruz. Bu sitcom dizisinin oyuncu kadrosunda da Olgun Şimşek, Gülse Birsel, Beyazıt Öztürk, Altan Erkekli, Hasibe Eren, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Gonca Vuslateri, İrem Sak, Füsun Demirel, Öner Erkan, Ömür Arpacı, Gupse Özay gibi isimler yer alıyor.

IMDb notu: 7.1

6. Ayrılsak da Beraberiz (1999)

Boşanan bir çiftin birbirleriyle inatlaşmaları yüzünden hala aynı evde yaşamaya devam etmelerini konu alan sitcom dizisinde başrollerden Berna karakterine önce Janset Paçal, daha sonra Ayşe Tolga hayat verdi. Teoman’ı ise Hakan Yılmaz canlandırdı.

IMDb notu: 7.2

5. 1 Kadın 1 Erkek (2008)

Başrollerini Demet Evgar ve Emre Karayel’in paylaştığı sitcom, kadın erkek ilişkisini, aynı evde yaşamanın zorluklarını komedi ile harmanlayarak bize sunuyordu. Türkiye’de eşi benzeri olmayan dizi çok sevilmiş hatta 1 Kadın 1 Erkek 2 Çocuk olarak ekranlara geri dönmüştü.

IMDb notu: 8.0

4. Bizimkiler (1989)

Aynı apartmanda oturan bambaşka karakterlere sahip insanların hayatlarının anlatıldığı komik ve sıcak bir hikaye olan Bizimkiler, en eski yerli sitcom dizilerinden biri olmasına rağmen herkes tarafından hala hatırlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ercan Yazgan, Halit Akçatepe, Cezmi Baskın, Zihni Göktay, Erdal Özyağcılar, Hikmet Körmükçü gibi isimler yer alıyor.

IMDb notu: 8.2

3. Tatlı Hayat (2001)

Türk televizyon tarihinin en çok sevilen dizilerinden olan Tatlı Hayat’ın başrollerini Türkan Şoray ve Haluk Bilginer paylaşıyor. Dizi gözü yükseklerde, eskiden gecekonduda yaşayan bir kuru temizlemeci olan İhsan ve eşi Sevinç’in lüks bir eve taşındıktan sonraki yeni hayata karşı olan adaptasyon sürecinde yaşadıklarını konu ediniyor.

IMDb notu: 8.5

2. Avrupa Yakası (2004)

Gülse Birsel’in yazdığı, yine Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan Avrupa Yakası hala hız kesmeden izlenmeye devam ediyor. Her karakterin bambaşka olduğu, hatta günümüzde her karakterin fenomen haline geldiği dizide Gülse Birsel, Ata Demirer, Hümeyra, Gazanfer Özcan, Binnur Kaya, Engin Günaydın, Hasibe Eren, Sarp Apak, Tolga Çevik gibi isimler rol alıyor.

IMDb notu: 8.6

1. 7 Numara (2000)

Evlerini yedi tane üniversite öğrencisine kiralayan ve onları çocukları olarak gören Vahit ve Zeliha çiftinin evde yaşadıklarını konu alan Türk tarihinin belkide gelmiş geçmiş en iyi sitcom dizisi 7 Numara. Dizinin başrollerini Engin Alkan, Şebnem Sönmez, Ayça Mutlugil, Özlem Türkad gibi isimler paylaşıyor.

IMDb notu: 8.8

Hazırlayan: Selin Altıok Uyar

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