Fotoğraf çekmek kimi zaman anı biriktirmek kimi zaman ise tutku için yapılır. Çektiğimiz bazı fotoğraflar istediğimiz kadar güzel veya profesyonel çıkamayabiliyor bu nedenle çeşitli fotoğraf düzenleme uygulamaları kullanmamız gerekebiliyor. Bizde sizler için en iyi fotoğraf düzenleme programlarını bir araya getirdik.
En iyi 10 fotoğraf düzenleme uygulaması…
- Lightroom
- Adobe Photoshop Express
- Snapseed
- Live Collage
- Foodie
- Photolab
- Capcut
- PicsArt
- Adobe Photoshop Camera
- Pixlr
1. Lightroom
Lightroom uygulamasını indirmek isteyen IOS kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.
Lightroom uygulamasını indirmek isteyen Android kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.
2. Adobe Photoshop Express
Adobe Photoshop Express uygulamasını indirmek isteyen IOS kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.
Adobe Photoshop Express uygulamasını indirmek isteyen Android kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.
3. Snapseed
Snapseed uygulamasını indirmek isteyen IOS kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.
Snapseed uygulamasını indirmek isteyen Android kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.
4. Live Collage
Live Collage uygulamasını indirmek isteyen IOS kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.
Live Collage uygulamasını indirmek isteyen Android kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.
5. Foodie
Foodie uygulamasını indirmek isteyen IOS kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.
Foodie uygulamasını indirmek isteyen Android kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.
6. Photolab
Photolab uygulamasını indirmek isteyen IOS kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.
Photolab uygulamasını indirmek isteyen Android kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.
7. Capcut
Capcut uygulamasını indirmek isteyen IOS kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.
Capcut uygulamasını indirmek isteyen Android kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.
8. PicsArt
PicsArt uygulamasını indirmek isteyen IOS kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.
PicsArt uygulamasını indirmek isteyen Android kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.
9. Adobe Photoshop Camera
Adobe Photoshop Camera uygulamasını indirmek isteyen IOS kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.
Adobe Photoshop Camera uygulamasını indirmek isteyen Android kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.
10. Pixlr
Pixlr uygulamasını indirmek isteyen IOS kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.
Pixlr uygulamasını indirmek isteyen Android kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.
Arda Berberoğlu
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