Fotoğraf çekmek kimi zaman anı biriktirmek kimi zaman ise tutku için yapılır. Çektiğimiz bazı fotoğraflar istediğimiz kadar güzel veya profesyonel çıkamayabiliyor bu nedenle çeşitli fotoğraf düzenleme uygulamaları kullanmamız gerekebiliyor. Bizde sizler için en iyi fotoğraf düzenleme programlarını bir araya getirdik.

En iyi 10 fotoğraf düzenleme uygulaması…

Lightroom

Adobe Photoshop Express

Snapseed

Live Collage

Foodie

Photolab

Capcut

PicsArt

Adobe Photoshop Camera

Pixlr

1. Lightroom

2. Adobe Photoshop Express

Lightroom uygulamasını indirmek isteyen IOS kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.Lightroom uygulamasını indirmek isteyen Android kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.



Adobe Photoshop Express uygulamasını indirmek isteyen IOS kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.

Adobe Photoshop Express uygulamasını indirmek isteyen Android kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.

3. Snapseed



Snapseed uygulamasını indirmek isteyen IOS kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.

Snapseed uygulamasını indirmek isteyen Android kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.

4. Live Collage



Live Collage uygulamasını indirmek isteyen IOS kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.

Live Collage uygulamasını indirmek isteyen Android kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.

5. Foodie



Foodie uygulamasını indirmek isteyen IOS kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.

Foodie uygulamasını indirmek isteyen Android kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.

6. Photolab



Photolab uygulamasını indirmek isteyen IOS kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.

Photolab uygulamasını indirmek isteyen Android kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.

7. Capcut



Capcut uygulamasını indirmek isteyen IOS kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.

Capcut uygulamasını indirmek isteyen Android kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.

8. PicsArt



PicsArt uygulamasını indirmek isteyen IOS kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.

PicsArt uygulamasını indirmek isteyen Android kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.

9. Adobe Photoshop Camera



Adobe Photoshop Camera uygulamasını indirmek isteyen IOS kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.

Adobe Photoshop Camera uygulamasını indirmek isteyen Android kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.

10. Pixlr



Pixlr uygulamasını indirmek isteyen IOS kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.

Pixlr uygulamasını indirmek isteyen Android kullanıcıları BURAYA tıklayabilir.

Arda Berberoğlu

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