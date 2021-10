En hızlı saç uzatma yöntemleri

Saçlarımız yılda yaklaşık olarak 15 cm uzar. Ancak saçın uzamasını durduran birçok etken vardır. Yanlış beslenme, saçın ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sağlayamama gibi sebeplerle saçın uzama süreci uzayabilir. Özellikle ince telli ve zayıf saça sahipseniz saçlarınız yıpranır ve güçlükle uzar.

Sağlıklı saç uzatmak için çeşitli yöntemler vardır. Peki saçlarımızı sağlıklı şekilde nasıl uzatabiliriz? En hızlı saç uzatma yöntemleri nelerdir?

Hızlı Saç Uzatma Yöntemleri

Çoğu kadın sağlıklı uzun saçlara sahip olmak ister. Düzenli bakım yaparak ve sağlıklı beslenerek istediğiniz uzun ve sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz.

Saç Derisine Masaj Yapın

Saç derisi masajı cildin altındaki kan damarlarını genişletmeye yardımcı olur. Bu da saçınızın kırılma ve hasar görme olasılığını düşürerek daha güçlü saçlara sahip olmanızı sağlayabilir. Duşta saçlarınıza 4-5 dakika masaj yapmayı deneyebilirsiniz.

Doğal Yağlardan Yardım Alın

Doğal yağlarla saçlarınızı parlatabilir, güçlendirebilir ve uzamasına yardımcı olabilirsiniz. Saç bakım rutininize zeytinyağı, hindistan cevizi, jojoba, avokado, nane ve biberiye yağı gibi doğal yağlar ile yaptığınız maskeleri eklemeyi deneyebilirsiniz.

Protein Tüketmeye Özen Gösterin

Tükettiğiniz besinler vücudunuzu beslemekle birlikte saçlarını etkiler. Günlük beslenme düzeninizi protein oranı dengeli bir şekilde ayarlamalısınız. Yumurta, balık, hindi eti, kırmızı et gibi besinler protein bakımından oldukça zengindir. Vegan besleniyorsanız mercimek, nohut, bezelye, chia gibi gıdaları tercih edebilirsiniz. Bu besinleri tüketerek keratin üretimine yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca C vitamini eksikliği saçların zayıflamasına ve matlaşmasına neden olduğundan C vitamini bakımından zengin olan meyve ve sebzeler tüketilmeniz gerekmektedir.

Evde Kolay Yöntemlerle Nasıl Saç Uzatılır?

1. Elma sirkesi

Elma sirkesiyle saç köklerini uyarıp hızlı bir uzama sağlayabilir aynı zamanda yeni saç oluşumunu da destekleyebilirsiniz. Duş sırasında saçınızı durularken suya bir miktar doğal elma sirkesi ekleyin. Dilerseniz saçınızın sirke kokmaması için suya birkaç damla lavanta yağı da ekleyebilirsiniz.

2. Yumurta maskesi

Zengin protein içeriğine sahip olan yumurtayı saç bakımınızda kullanabilirsiniz. 2 yumurta beyazı, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve balı hamur kıvamı alana kadar karıştırarak yumurta maskenizi hazırlayabilirsiniz. Karışımı saçınıza uygulayıp 20 dakika bekledikten yıkayın.

3. Yeşil çay

Yeşil çayı saçınıza uygulayarak saç dökülmesini önleyebilir ve saç uzama sürecini hızlandırabilirsiniz. Demlediğiniz yeşil çayı tüm saç derisine uygulayarak bir saat bekledikten sonra soğuk su ile durulayın.

4. Aloe vera jeli

Aloe verayı saçınıza uygulayarak parlak ve güçlü saçlara sahip olabilirsiniz. Gece yatmadan önce uygulayarak uyandığınızda durulamalısınız.

5. Soğan suyu maskesi

Bulundurduğu sülfür ile zengin bir besin olan soğan saç uzatma konusunda oldukça etkilidir. Soğan suyu aynı zamanda erken saç beyazlamasına karşı etkilidir.

Soğan suyu maskesi için 4 adet soğanı küçük parçalar halinde doğrayıp 1 litre suyun içerisine koyun ve 10 dakika kaynatın. Soğuduktan sonra süzdüğünüz karışımı duşta saçlarınızı şampuanladıktan sonra uygulayarak durulayın.

6. Hint yağı maskesi

Hint yağı içerdiği omega-6 ve E vitaminleriyle saç köklerini güçlendirerek sağlıklı uzamalarını sağlar. Hint yağını masajla saç derisine uygulayıp saçınızda beklettikten sonra doğal içerikli bir şampuan ile yıkayabilirsiniz.